Первый удар по алгоритмам: как 20‑летняя девушка выиграла суд у соцсетей и что это значит

Стало известно о судьбоносном решении калифорнийского суда.

Был такой фильм — «Красота по-американски». Там показана семья, которая гонится за идеальной картинкой: правильный дом, правильная карьера, правильная внешность. И эта погоня ломает всех без исключения. Картина получила пять «Оскаров» и, по сути, стала приговором целой системе ценностей. Но мечта об идеале никуда не делась — она просто сменила носители. Сегодня ее зовут социальные сети.

На этой неделе стало известно о судьбоносном решении калифорнийского суда.

Он обязал крупнейшие технологические компании выплатить компенсацию девушке, которой алгоритмы социальных сетей сломали жизнь. Сумма штрафа — 6 миллионов долларов. Истец — двадцатилетняя Кейли. Первый ролик на YouTube она посмотрела в шесть лет. В девять завела страничку в Instagram* (принадлежит организации Meta**, которая признана экстремистской на территории России). К десяти годам у нее диагностировали тревожность и депрессию.

Суд допросил в том числе Марка Цукерберга и признал: компании создавали цифровой продукт так, чтобы максимально удерживать внимание. Алгоритм не спрашивает, полезен ли контент, — он оценивает, удерживает ли у экрана, вызывает ли зависимость. По сути — это прецедент. Первый в своем роде. И вот здесь важно понять, что стоит за этим делом шире. Социальные сети годами продавали иллюзию: смотри на лучших, тянись к лучшим, становись лучшим. Вот только «лучшие» — это не совсем люди. Это персонажи. И неважно, что они представляют собой на самом деле.

На этой же неделе сенсационно был закрыт видеогенератор Sora. Проект от компании OpenAI, который позволял по текстовому описанию рисовать сразу видеоролики, неважно какого содержания. Так благодаря Sora наши соцсети заполнились пьющими в гаражах звездами Голливуда и прыгающими в небо бабками. Но закрыли проект не из-за безвкусицы — Sora должна была стать эксклюзивным обладателем прав на цифровых персонажей из популярных кино и сериалов.

Но слишком долго вели переговоры. И слишком высока конкуренция среди видеогенераций.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

** — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

