Фото, видео: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Tony Behar; 5-tv.ru

Половина «живого груза» не доживала до берега.

Генеральная Ассамблея ООН сенсационно приняла резолюцию, которая признает трансатлантическую работорговлю величайшим преступлением против человечности. Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы. Резолюцию поддержали 123 государства — все мировое большинство. Россия, Китай, Индия — в том числе. Воздержались 52 страны — в том числе Великобритания и все члены ЕС. Против проголосовали трое: Израиль, Аргентина и США.

США объяснили отказ тем, что работорговля не нарушала действовавших тогда законов, а по вопросу репараций выразили недоумение: в современном мире, мол, неясно, кто именно должен их получать. Вот это аргумент.

Трансатлантическая работорговля продолжалась четыреста лет. За это время около 17 миллионов мужчин, женщин и детей были насильно вырваны из Африки в Америку. Сколько погибло в пути — точно неизвестно. До половины «живого груза» из-за тесноты и антисанитарии не доживало до берега. Те, кто доживали, были проданы. В Америке их меняли на сахар, табак, хлопок — везли в Европу. Там закупали бусы, бумагу, оружие — снова в Африку. И так по кругу четыре века.

Эта система породила расистскую идеологию, основанную на представлении о врожденном превосходстве одних рас над другими. Расизм не возник сам по себе — его сконструировали, чтобы оправдать то, что иначе оправдать было невозможно. И именно это наследие — не только экономическое, но и психологическое, философское — до сих пор влияет на отношения между бывшими колонизаторами и бывшими колониями.

Страны Карибского сообщества первыми предъявили счет: 33 триллиона долларов. Великобритании выставлено почти 20 триллионов, Франции — 6,5, Испании — 6,3. Цифры ошеломляют. Но это украденное и накопленное за весь период эксплуатации. Страны, которые сегодня воздерживаются, когда речь заходит об их собственных преступлениях, — это те же страны, которые учат весь остальной мир правильно понимать историю.

Иезуитская логика, согласитесь: мою историю я трактую сам, а твою — тоже я. Это и есть фундамент того, что принято называть неоколониализмом. Не пушки, не плантации уже — а право интерпретации.

И в этой логике очень хорошо читается украинская история последних лет. Киев поставлен перед необходимостью принимать крайне непопулярные решения — сейчас, например, в обмен на транши МВФ. Повышение тарифов, пенсионная реформа, земельные рынки. Внешние управляющие определяют, как должна жить страна. Рада пытается бунтовать — депутаты не ходят на заседания. Но это все временно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.