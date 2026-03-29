Новый ближневосточный кризис показал, что своим суверенитетом нельзя торговать.

Итак, первый акт под названием «воздушная атака» завершился, и по всей драматургии должен быть второй — «наземный». Какими силами для этого располагают США?

На самом деле весьма ограниченными. Для сравнения: перед вторжением в Ирак в 2003 году был собран ударный кулак почти в 300 тысяч солдат, не считая авиации и прочего. Сейчас, если наберется 50 тысяч с учетом двух авианосцев, и то хорошо. А в реальный штурм может пойти и того меньше.

Это примерно три тысячи десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии — они же воевали в Ираке в 2003 году. И две экспедиционные группы морпехов: 11-я плывет на своем десантном корабле из Калифорнии, 31-я переброшена с Окинавы. Все соберутся примерно в начале апреля.

Да, это элитные подразделения, но всего десять тысяч человек. Значит, действовать они смогут ограниченно — например, захватить стратегический объект в Персидском заливе, который либо восстановит судоходство, либо вынудит Иран сесть за стол переговоров.

Говорят про остров Харк с его нефтяными терминалами. Как тогда будет выглядеть операция?

Сначала вылетят разведчики — думаю, они уже сканируют цели. Затем двое-трое суток авиация будет утюжить и сам остров, и ближайший иранский берег. Это этап подготовки.

Далее поднимут истребители для перехвата ракет и дронов и под их прикрытием пустят десант. Этап высадки. По морю вряд ли — слишком тесно, все заминировано, тир для «москитного флота» Ирана и береговых комплексов. Скорее всего, несколько волн переброски вертолетами (MV-22). Многое будет зависеть от потерь: допустимыми считаются 10–15%.

Этап закрепления: морпехи и десантники зачищают остров, разминируют подходы, разворачивают временную базу и системы ПВО. На плацдарм подходят десантные корабли и БМП-амфибии.

А дальше — самое интересное. Этап удержания. Сколько им сидеть на острове? Дни? Недели? География против США: острова плоские, как и аравийский берег, зато иранский — напротив — сплошные горы со схронами, засадами и наблюдательными пунктами. Вполне может статься, что остров окажется капканом, в котором застрянет американская армия.

Что точно показал новый ближневосточный кризис, так это то, что своим суверенитетом нельзя торговать, тем более в обмен на американскую базу. Об этом говорил президент на открытой части встречи с предпринимателями.

«Думаю, теперь уже ни у кого нет сомнений, что значит в современном мире суверенитет, чего он стоит и какие последствия возникают у тех стран, которые от этого суверенитета добровольно когда-то отказались, полагая, что так будет спокойнее, так будет дешевле жить, можно будет создать лучшие условия для развития экономики и социалки в том числе. Нет, мир устроен иначе. Без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно», — сказал президент России Владимир Путин.

