В латвийский МИД вызвали нашего временного поверенного и выразили протест.

На этой неделе Прибалтика снова занялась привычным делом — искала российский след там, где его нет. В Эстонии, Латвии, Литве упали несколько дронов украинского производства.

Летели к нам, завернули к ним. Это признали сами прибалты. На логичный вопрос: «А что ж не сбили?» — дали мутное объяснение: мол, пришлось бы стрелять в сторону границы с Россией, а они могли воспринять это как агрессию. Слабое объяснение. Скорее я поверю в версию, что прибалты сознательно открывают свое воздушное пространство для украинских дронов для атак на Россию.

Но знаете, что самое нелепое? В латвийский МИД вызвали нашего временного поверенного и выразили протест: мол, как же так — своим РЭБ отклоняем от курса украинские дроны, и они падают не у нас, а у них. Форменное безобразие.

Наши дроны тоже летают, но вдали от Прибалтики, и жалоб «на промахи» не было, скорее жалобы на попадания. Во Львове, Виннице, Ивано-Франковске. Да много где. Свободно долетели, поразили, что надо поразить.

Среди прочего — здания СБУ, то есть службы безопасности Украины. То есть по тем, кто готовит теракты и провокации против нас. Это, замечу, не совпадение и не случайность маршрута. Но вот что важно понимать.

Перед ударами по СБУ в России была задержана партия поддельных стелек для военных ботинок. Внутри — взрывчатка. Пятьсот солдат, надевших такую обувь, могли бы в один день стать инвалидами. Пятьсот. Диверсия такого масштаба — не импровизация одиночки. Это производство. Это логистика. Это — способ ведения войны, который Киев освоил и отточил. Терроризм как инструмент, поставленный на поток.

