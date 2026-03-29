Разрушая переправы и пункты снабжения: российские войска нарушают логистику ВСУ под Красным Лиманом

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов

Сражения на всех направлениях СВО входят в период сухой весенней кампании, фронт уже двинулся.

Сейчас миром правят хаос и энтропия. И надо надеяться только на себя и своих боевых товарищей. С передовой — репортаж военного корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Красный Лиман. Город ДНР на амбразуре войны. Редкая минута затишья для противника, превратившего населенный пункт в мощный укрепрайон. В остальное время ВСУ под огнем, в том числе ФАБов от нашей авиации. Вот удар по вражескому пункту временной дислокации в районе Южный. Это ПВД в Заводском микрорайоне.

А это уже кадры поврежденного моста, соединяющего берега Северского Донца у Святогорска. Наша авиация разбивает все переправы, по которым еще можно доставлять в Лиман подкрепление. Снабжение города не просто нарушено, ВСУ уже откровенно боятся посылать сюда припасы и людей. До моста дотянулись, а значит, есть шанс, что вскоре добьют и оставшиеся переправы.

Пошла машинка на позицию. Это дело всего нескольких минут, и лучше всего, чтобы и обратный путь был еще в два раза короче и быстрее.

В дело вступают танки группировки «Запад», танкистам все чаще приходится работать, рискуя угодить под рой дронов. И екает сердце, когда вдруг в небе появляется стая летающих объектов. В этот раз, к счастью, безобидных гусей.

«В чем сложность? Потому что накрывали нас каждые полчаса, грубо говоря. Дроны и „арта“ противника. Привыкает человек ко всему. Тут терпение, терпение, отстрелялись, не дай бог, угроза, в укрытие! Быстро все и резко делается», — рассказал механик-водитель танка группировки войск «Запад» с позывным «Россомаха».

Экипажи боевых машин работают хоть и из закрытых позиций, но это не дает вообще никаких гарантий безопасности. Таковы уж реалии современных войн в эпоху дронов, говорит Крафт, опытный боец, штурмовик, который вдруг решил переквалифицироваться в танкисты.

«Да нет, не сложно это. В какой-то степени это даже интересно, потому что что-то новое для меня. Тем более такая должность, как наводчик-оператор танка, командир танка, и звучит это солидно. Поэтому да, интересно, а как оно дальше пойдет — время покажет», — поделился командир танка группировки войск «Запад» с позывным «Крафт».

Штурмовики «Севера» уже взяли село Шевяковка в Харьковской области и этим почти свели на нет снабжение хаба группировки ВСУ в Великом Бурлуке. Если взять этот узел, то нашим ребятам на Купянском направлении уже будет легче дышать.

А «южане», освободив Никифровку в ДНР, усилили давление на Рай-Александровку, логистический центр противника и самую высокую точку на пути к Славянску. Бьются наши войска и на запорожском направлении. Там непросто. Противник стягивает силы для своего наступления, давит с двух направлений. При этом наша восточная группировка удачно разрушила сеть опорных пунктов ВСУ.

Сражения на всех направлениях СВО входят в период сухой весенней кампании, фронт уже двинулся. А значит, стоит ожидать активных действий и попыток прорывов. Причем как от наших ребят, так и от противника, главная задача которого сейчас — срывать каждое отдельное наступление российской армии, но при этом готовить и одно свое — на Запорожском направлении.

