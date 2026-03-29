Ставка на войну: кто зарабатывает миллионы на конфликте США и Ирана

За полчаса-час до громких заявлений на биржах начинается необычная активность.

Показалось, что Трамп стал меньше слушаться Израиль и начал торопиться начать переговоры с Ираном. Если бы все шло реально успешно, как он говорит, — можно было спокойно продолжать и зарабатывать политические очки? Но американцы не поддержали операцию против Ирана, и рейтинги Трампа снижаются. А цены на топливо в США растут. Чувствуете закономерность?

На этой неделе уровень одобрения действующего президента упал до 36%, это минимум с момента его возвращения в Белый дом. За неделю Трамп потерял четыре процентных пункта. Тревожный звонок раздался уже из Флориды, где расположено «родовое» поместье Трампа Мар-а-Лаго. Там в местные депутаты по его округу прошла представительница демократической партии. И это электоральная мини-революция.

Еще раз: в истинно республиканском штате, в округе, где расположена резиденция президента-республиканца, победила демократка.

Эмили Грегори — темная лошадка избирательной гонки. Она ни разу не политик, она многодетная мать (трое детей) и автор фитнес-программы для беременных. В общем, «мамочки рулят» — я думаю, вы понимаете, о чем я. Сам Трамп на президентских выборах (2024 года) выиграл в этом, своем округе с перевесом около десяти процентов, предыдущий республиканец Майк Карузо побеждал здесь с преимуществом в 19%. И вдруг — такой провал! Для республиканцев. А для демократов — новая мотивация: если уж мы у Трампа «дома» выиграли…

В чем секрет успеха Эмили Грегори, кроме знакомых мамочек? В том, что она сосредоточилась на проблемах конкретно этого округа. Пока ее оппонент, поддержанный Трампом, рассказывал про Иран, Канаду, Гренландию и прочее, она говорила про цены, про школы, про дороги. И вуаля. Ну и финальный штрих. Дональд Трамп и его семья проголосовали на этих выборах по почте — при том, что сам Трамп годами называл голосование по почте «мошенничеством» и собирается запретить его на ближайшем голосовании. Иногда кажется, что его действия непредсказуемы и создают интригу.

Может, и так, но еще больше они создают возможностей тем, кто догадывается или точно «знает» решения, которые он примет. Уже стало традицией, что за полчаса-час до его громких заявлений на бирже начинается странная игра, которая приносит миллионы и миллиарды долларов. Кто и как прямо сейчас зарабатывает на хаосе узнала корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Живая музыка, еда, коктейли. В центре зала огромный глобус с мировыми новостями, а на экранах — котировки и сводки новостей.

Это новый бар возле Белого дома. Здесь можно делать ставки на исход реальных событий. Свой филиал в Вашингтоне открыла криптовалютная платформа Полимаркет, так называемая «биржа правды».

Политика, цитаты Трампа. И крики радости после очередного удара по Тегерану. Все, как на скачках или в бейсболе, только предмет ставок — реальная жизнь. Вот и к действиям на Ближнем Востоке пользователи относятся как к какой-то игре. За четыре недели конфликта объем ставок превысил 250 миллионов долларов! Самые популярные вопросы сейчас — когда США проведут наземную операцию против Ирана и дата прекращения огня.

Восемь пользователей поставили по 70 тысяч долларов, потенциальная выплата почти в 12 раз больше! Война сделала предсказательные рынки массовым развлечением.

Вот только не все ладно в поликоролевстве. Журналисты заметили странные ставки, которые появляются внезапно — прямо перед крупными событиями — и приносят игрокам миллионы долларов. Так несколько пользователей выиграли космические суммы — на захвате венесуэльского президента Мадуро.

А шесть свежесозданных аккаунтов сорвали миллион двести тысяч долларов, предсказав первый удар США по Ирану. Один из пользователей сделал ставку за 71 минуту до официального сообщения об атаке, когда вероятность этого события рынок оценивал лишь в 17 процентов. Первыми под подозрение попали чиновники из окружения Трампа.

«Правительственные чиновники используют ваши налоговые деньги для финансирования войн, на которые затем делают ставки, используя инсайдерскую информацию для получения огромной прибыли», — возмущаются пользователи сети.

Дальше ставки только росли. За 15 минут до публикации Трампа о продуктивных переговорах с Ираном кто-то начал массово продавать нефть. До того, как она потеряла в цене.

Иран переговоры отверг и выставил свои жесткие требования. Но главное - случилось. Кто-то успел заработать. И очень много. В Тегеране тоже заметили эту тенденцию.

«Переговоры с США не проводились, а фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», — объясняет спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Но как это влияет на богатство семьи самого американского президента? Вот его сын, Бэррон, купил акций нефтяных компаний за два дня до начала бомбардировок. Его брат Эрик успел вложиться в производство военных беспилотников. Ну и, наконец, еще один, Дональд-младший, один из главных инвесторов и член совета директоров Полимаркета.

«Это люди из окружения Трампа, члены его семьи, его ближайшие соратники, потому что у них есть доступ к эксклюзивной секретной информации. Они контролируют Белый дом, самый влиятельный офис в мире, и их логика такова: «Раз у нас есть эта информация, почему бы не разбогатеть?» — поделился бывший журналист NYT Джон Вароли.

Для политиков есть в США отдельный закон, который запрещает использование непубличной информации, конкретно чиновникам и членам конгресса. Вот только штраф там — 200 долларов, как за неправильную парковку. Да и за всю историю никого так и не наказали. После этих невероятно вовремя совершенных сделок на фоне войны с Ираном наказали только резервиста Израильской армии. Он предупредил нескольких трейдеров о готовящихся бомбардировках.

«Когда речь идет о ценах на нефть или участии в ставках на Полимаркете, я не уверен, какие там вообще могут применяться правила», — выразил экономист Чарльз Ортелл.

Торговый оборот Полимаркета составил уже восемь миллиардов долларов, а ее конкурента — девять с половиной! И пока война продолжается, их акции продолжают расти. И уже не так важно, чего Америка хочет добиться от Тегерана. Ставки в теперь уже в прямом смысле слова глобальной игре достаточно высоки, чтобы забыть о целях и смотреть только на средства.

