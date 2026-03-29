Целенаправленный удар по журналистам: кризис на Ближнем Востоке выходит из‑под контроля

Фото, видео: Reuters/Ali Hankir; 5-tv.ru

Кто ответит за военное преступление?

Есть версия, что Вашингтон объявил паузу до 7 апреля в ударах вынужденно. Потому что один из двух авианосцев, участвующих в операции, выбыл на ремонт. Он отправился чиниться на острове Крит, пока туда-сюда…

Но — какая-то странная секретность вокруг него. Ни одного нормального, свежего кадра. Почему? Если там всего лишь «прачечная сгорела»? Команде запретили сходить на берег. Напротив, на борт поднялись восемь военных следователей, чтобы допросить всех, имеющих информацию по пожару. И вот сегодня авианосец обнаружился еще дальше от Ирана — в Хорватии. Зашел, так сказать, с дружеским визитом. Или сбежал?

Вот еще одна любопытная новость — оказывается, и с наземными базами США в регионе не все в порядке. А их там 13 вокруг Персидского залива.

Оказывается, ответные удары Ирана сделали их практически непригодными для жизни, вынудив США эвакуировать часть персонала, а остальных разместить в отелях и офисных центрах. Что, вообще-то, называется «прикрыться» мирными.

А ведь базы были по всему региону — в Ираке и Кувейте, Саудовской Аравии и Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Омане. У них ничего никто не спрашивал. Также никто не советуется и с Ливаном, по территории которого регулярно наносят удары израильские ВВС, а сейчас и сухопутные части пошли создавать буферную зону. Как следствие такого расширения конфликта — гибель гражданского населения. Их же никто ни о чем вообще не предупреждает.

Сегодня во время одного из ударов Израиля погибли три ливанских журналиста. Одна из них — Фатима Фтуни представляла телеканал Al Mayadeen. Несмотря на юный возраст, она уже была хорошо известна в регионе благодаря работе в горячих точках Ближнего Востока. Еще в 2025 году МИЦ «Известия» стали сотрудничать с Al Mayadeen, и Фатима неоднократно готовила материалы для «Известий». Последний ее сюжет вышел буквально накануне трагедии, 27 марта. Вместе с Фатимой погиб ее брат Мохаммед Фтуни, он был фотокорреспондентом, и репортер телеканала Al-Manar Али Хассан Шахайб.

Израиль и не отрицает, что был целенаправленный удар по автомобилю с прессой, — сам опубликовал кадры с дрона. Впрочем, Тель-Авив называет репортера Шахайба членом «Хезболлы» и оправдывает его убийство. Брат и сестра Фтуни, получается, стали «сопутствующим ущербом». Так называют невинных жертв в отчетах о подобных ударах. Но по всем законам умышленное нападение на журналистов — военное преступление.

МИЦ «Известия» выражает глубокие соболезнования родным и близким Фатимы Фтуни, а также руководству Al Mayadeen.

