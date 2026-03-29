Словакия пообещала заблокировать новые санкции против России из-за «Дружбы»

Власти страны обвинили Киев в нанесении экономического вреда всей центральной Европе.

Братислава откажется голосовать за очередной пакет антироссийских ограничений, если Еврокомиссия продолжит поддерживать Украину в вопросе поставок нефти через трубопровод «Дружба». Об этом в своем видеообращении в соцсети заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

«Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или готовности пойти навстречу по быстрому вступлению Украины в ЕС», — сказал он.

Руководитель правительства также подчеркнул, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского наносят вред не только Словакии и Венгрии, но и другим странам центральной Европы. Он также обвинил Евросоюз в игнорировании проблемы.

Фицо добавил, что власти продолжат следовать принципу суверенной политики и будут отстаивать национальные интересы Словакии.

В конце января Киев объявил о прекращении поставок российской нефти по «Дружбе» якобы из-за его повреждения беспилотниками. При этом Незалежная отказывается допускать экспертов из Европы для осмотра объекта. В ответ Венгрия и Словакия обвинили Украину во лжи и пообещали отреагировать на это.

Ранее 5-tv.ru писал, что Будапешт рассматривает возможность уменьшить поставки газа на Украину до восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу.

