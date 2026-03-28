Президент Украины путешествует по странам Персидского залива, объединяясь с ними против Ирана. Но его ждут не везде.

Не исключено, что Израиль отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в официальном визите. Соответствующее заявление сделал корреспондент портала Axios Барак Равид в публикации на своей странице в социальной сети Х.

«Зеленский последние два дня посещает все страны Персидского залива с целью укрепления сотрудничества в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, — это Израиль», — написал он.

Как отметил Равид, контакт премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с лидером киевского режима все-таки планировался. В частности, две недели назад он хотел поговорить с Зеленским по телефону, но потом по неизвестным причинам «пропал», а беседа так и не состоялась.

Журналист подчеркнул, что на данный момент президент Украины уже посетил все страны региона, не побывал только в Израиле. Исходя из этого, Барак Равид предположил, что в приеме главе киевского режима могли и отказать.

Зарубежная пресса сообщает, что последствия военной операции Вашингтона и Тель-Авива против Ирана сильнее всего ударили по Украине. Так, по данным итальянского издания газета l'Antidiplomatico (AD), Киев тяжелее всех переносит последствия энергокризиса, а в это грозит ему неспособностью продолжать военные действия.

