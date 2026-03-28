Семейная пара и двое бойцов пострадали под Белгородом в результате атаки ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В регионе также повреждены объекты инфраструктуры и транспортные средства.
Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в результате ударов пострадали четыре человека.
В Шебекине FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, осколки задели семейную пару. Мужчина получил баротравму, а его супруга — ранение спины. Женщину экстренно госпитализировали в больницу.
Также пострадали бойцы подразделения «Орлан» при выполнении служебных задач в селе Вознесеновка. Один из них был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, второму медики оказали помощь на месте — у него баротравма.
Кроме того, в результате обстрелов в Белгородской области повреждены объекты инфраструктуры и транспортные средства.
