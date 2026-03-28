Маневр могут приравнять к выезду на встречную полосу.

Верховный суд дал новые разъяснения по поводу того, как водителям следует действовать при возникновении помех на дороге. Об этом сообщают «Известия».

Особое внимание уделено ситуации, когда движение перекрыто сотрудниками ДПС: пересекать сплошную линию в этом случае запрещено. За такой маневр автомобилисту грозит штраф 7,5 тысячи рублей, а иногда и изъятие водительского удостоверения.

Под препятствием, согласно трактовке, понимается только неподвижный объект, который реально мешает проезду — например, сломавшаяся машина или выбоина на асфальте.

Пробка или припаркованный автомобиль к таковым не относятся. Если дорогу перегородили инспекторы, лучше дождаться, пока они сами организуют объезд, либо обратиться к ним за помощью.

