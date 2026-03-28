Американский фигурист Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира

На соревнованиях в Праге спортсмен с русскими корнями набрал 329,40 балла в сумме за две программы.

На чемпионате мира в Праге американец Илья Малинин завоевал свою третью золотую медаль мирового первенства. В сумме за две программы спортсмен набрал 329,40 балла.

Серебро досталось японцу Юме Кагияме, который отстал от Малинина более чем на 20 очков — у него 306,67 балла. Тройку призеров замкнул его соотечественник Сюн Сато с 288,54 баллами.

Лидерские позиции американский фигурист занял еще 26 марта, став лучшим в короткой программе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Олимпийских играх 2026 года в Италии Малинин занял восьмое место. Несмотря на победу в командном турнире и лидерство в короткой программе индивидуальных соревнований, в произвольном прокате на Олимпиаде Илья допустил пять грубых ошибок, что лишило его шансов на медаль.

Этот результат дался спортсмену очень тяжело. Он долго прокручивал свое выступление в голове, чтобы понять, что именно пошло не так.

Кто такой Илья Малинин

Илья Малинин родился 2 декабря 2004 года в городе Фэрфакс (штат Вирджиния, США). Он вырос в семье, где фигурное катание было не просто увлечением, а профессией: его родители, Татьяна Малинина и Роман Скорняков, в прошлом выступали на международной арене за Узбекистан и принимали участие в Олимпийских играх конца 1990-х — начала 2000-х. Оба спортсмена сформировались в системе советской школы и тренировались под руководством Игоря Ксенофонтова.

После завершения карьеры родители переехали в США и занялись тренерской деятельностью. Малинин с детства проводил много времени на катке, куда его часто брали с собой, поэтому лед стал для него привычной средой практически с ранних лет. При этом в семье четко разграничивали роли: во время тренировок родители выступали наставниками, а вне льда оставались заботливыми мамой и папой. Такой баланс помог сохранить теплые отношения, которые сохраняются и сегодня — именно они продолжают готовить Илью к соревнованиям и поддерживают его у бортика.

Фигурист свободно говорит как на русском, так и на английском языках. В семье подрастает и младшая сестра Елизавета, которая также выбрала путь в фигурном катании. Значительное влияние на формирование спортивной династии оказал дед спортсмена — Валерий Малинин, в прошлом советский атлет и тренер, который и сейчас живет в Новосибирске.

