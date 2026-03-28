Умер режиссер и декан ВГИК Олег Шухер
Фото: Алексей Константинов/ ТАСС
Накануне он попал в реанимацию — ему стало плохо прямо на работе.
Умер кинорежиссер и декан режиссерского факультета ВГИК Олег Шухер. О его смерти сообщил сын в разговоре с ТАСС.
Ранее Шухера госпитализировали в тяжелом состоянии, он находился в реанимации. Состояние мужчины оценивалось как крайне тяжелое.
По информации СМИ, режиссеру стало плохо на рабочем месте — во дворе института. Он жаловался на затрудненное дыхание, после чего ему вызвали скорую помощь. Также сообщалось, что его могли доставить в больницу уже в состоянии клинической смерти, вызванной остановкой сердца. Врачи выявили у Шухера хроническое заболевание.
Позже появлялись сведения о временной стабилизации состояния: пациента переводили из реанимации в обычную палату. Однако точный диагноз и прогнозы медиков официально не раскрывались.
Олег Шухер родился 31 марта 1954 года в Астрахани. Он с отличием окончил ВГИК, где обучался в мастерской народного артиста СССР Марлена Хуциева. С конца 1980-х годов он преподавал в вузе и впоследствии возглавил режиссерский факультет.
В разные годы Шухер работал сценаристом и режиссером на студии «Мосфильм» и в проектах Фонда Ролана Быкова, сотрудничал с федеральными телеканалами. В его фильмографии — картины «Везучая» (1987) и «Старые молодые люди» (1992).
