Радиолокационная система аэропорта Кувейта повреждена в результате атаки беспилотников
Фото: www.globallookpress.com/Asad
Международной аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщают KuwaitNews со ссылкой на авиавласти.
Уточняется, что в результате ударов серьезно пострадала радиолокационная система воздушной гавани.
Экстренные службы работают на месте над устранением последствий атаки.
Конфликт на Ближнем Востоке
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что йеменские хуситы атаковали военные объекты в Израиле баллистическими ракетами.
