«Мы держали все в строжайшей тайне»: Соколовский признал роман с Нюшей

Родители певицы просили не раскрывать правду.

Певец Влад Соколовский признался, что встречался с коллегой по сцене Анной Шурочкиной, известной как певица Нюша. Об этом артист рассказал в YouTube-программе «12 вопросов».

«Да, это правда. Мы просто держали это в абсолютном секрете, в строжайшей тайне», — рассказал артист.

Соколовский добавил, что роман скрывался из-за родных Нюши.

«Ей на тот момент занимался папа и папина жена, и у них была политика такая, что вот прям ничего про личную жизнь. Не светится. Она — только артистка и никак иначе. Честно говоря, мне тоже на этом хайпить совершенно не хотелось», — рассказал певец.

Те отношения он вспоминает с теплом.

«Это было. Было ярко, было здорово, но это закончилось. Мы, кстати, дружны и абсолютно с теплом друг к другу относимся. Просто с того времени столько уже лет прошло. У нас уже у всех дети, свои семьи. И не нужно об этом кроме как с улыбкой вспоминать», — заключил Соколовский.

Сейчас певец женат на Ангелине Сурковой. У пары есть сын Давид. Кроме того, у Соколовского есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Соколовский спасал себя и семью от фанатов и почему он боится за жизнь сына.

