«Дагестан столкнулся с вызовом»: в республике критическая ситуация из-за сильнейшего ливня

Фото, видео: МЧС России/ТАСС; Telegram/Минэнерго Дагестана/minenergo_rd; 5-tv.ru

Республика Дагестан столкнулась с самым настоящим вызовом — сильнейший дождь и шквалистый ветер создали критическую ситуацию. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. Он отметил, что в ряде районов республики, в том числе в столице, фиксируются подтопления, массовые отключения электричества и воды, осложнена работа общественного транспорта.

«Дагестан столкнулся с самым настоящим вызовом — сильнейший дождь и шквалистый ветер создали критическую ситуацию во многих районах и городах», — написал глава региона в своем канале в мессенджере.

Меликов добавил, что в республике уже были проведены оперштабы по всем чувствительным направлениям: электроснабжение, водоснабжение, дорожная отрасль.

Несмотря на то, что местные службы заранее перевели в режим повышенной готовности, добавляет глава республики, «фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы».

«Возможно, нам придется ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — резюмирует Меликов.

Глава региона добавил, что ситуация остается на его личном контроле.

