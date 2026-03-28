Йеменские хуситы атаковали военные объекты в Израиле баллистическими ракетами
Фото: Reuters/Khaled Abdullah
Удары продолжатся, заявили в стране.
Йеменские хуситы заявили об ударах по военным объектам в Израиле баллистическими ракетами. Информацию публикует агентство Reuters.
В Йемене добавили, что атаки на Израиль продолжатся, пока агрессия страны и США в регионе не остановится.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
