Семью Усольцевых могут признать погибшей по решению суда

Членов семьи Усольцевых — пятилетнюю девочку и ее родителей — могут признать погибшими по решению суда спустя полгода после их исчезновения. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Кравченко.

Такое решение возможно, отметил правозащитник, но оно должно приниматься судом по заявлению заинтересованных лиц.

Пропавшая семья

Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — исчезли недалеко от красноярского поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года. По данным сотрудников краевого отделения МВД, они пропали во время турпохода. Активные поиски семьи начались после того, как женщина не вышла на работу. В ходе осмотра машины семьи правоохранители не обнаружили туристического снаряжения. В авто была найдена крупная сумма.

Также известно, что все трое пропавших были легко одеты, по дороге на гору их видели двое туристов. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Телефон мужчины в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Вскоре было возбуждено уголовное дело. Активные поиски завершились 12 октября, после чего за работу взялись только профессионалы и аттестованные спасатели. Основной версией по-прежнему остается несчастный случай.

