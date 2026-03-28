Врач-нефролог предупредила о рисках витаминов для здоровья почек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Популярные добавки, которые многие принимают для поддержки иммунитета, могут незаметно нанести серьезный вред организму.

Бесконтрольный прием витаминов и биологически активных добавок опасен, особенно для почек. Об этом врач-нефролог Наталья Блащук напомнила в беседе с журналистами портала Газета.ру.

По словам специалиста, ключевым фактором сохранения здоровья почек остаются правильный питьевой режим и контроль питания, однако особую угрозу представляют скрытые источники соли, а также ряд лекарств и добавок. Например, при приеме аскорбиновой кислоты — одного из самых популярных витаминов — превышение дозы более 500 миллиграммов в сутки увеличивает риск образования камней в почках, а при употреблении свыше двух граммов может привести к острому повреждению органа.

Избыток кальция способен спровоцировать развитие мочекаменной болезни, особенно при недостаточном потреблении жидкости. Не менее осторожно следует относиться к витамину D: его передозировка может вызвать повышение уровня кальция в организме и привести к ухудшению функции почек.

Эксперт подчеркнула, что многие принимают такие препараты «на всякий случай», не контролируя показатели крови, что увеличивает риски осложнений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.