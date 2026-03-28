Средства ПВО уничтожили 155 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Особенно часто под удары попадают приграничные регионы. Российские военные продолжают успешно отражать нападения.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.