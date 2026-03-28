«Бук-М3» сбил реактивный снаряд украинских боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Данные комплексы предназначены для обнаружения, сопровождения и уничтожения вражеских воздушных целей.

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Запад» обеспечил воздушное прикрытие российских передовых подразделений от средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбив дальнобойный реактивный снаряд на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе боевого дежурства расчет обнаружил и поразил цель, выпущенную в сторону передовых позиций. Снаряд был своевременно выявлен и уничтожен, что позволило предотвратить возможный удар по позициям.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

