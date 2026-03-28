«Они не как мы»: Сергей Мигицко назвал отличительную черту молодых актеров

Несмотря на различия, по словам народного артиста, российский театр богат многими талантами из разных поколений.

Народный артист РФ Сергей Мигицко с теплом отозвался о новом поколении актеров театра и кино, но все-таки отметил — они не такие, как представители «старой гвардии». Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения специальной театральной премии «Золотая маска».

«Вопрос непростой. Сложный. Молодежь, которая сейчас работает со мной рядом, разная. Мы ведь тоже были не одинаковые… Но, конечно, изменилась жизнь, изменилась и молодежь. Они, на мой взгляд, хотят быстрого результата — быструю хорошую большую роль, сразу какого-то внимания со стороны кинематографа и телевидения. Слушайте, ведь хотеть не вредно!» — улыбнулся артист.

Как отметил Мигицко, быстрого успеха хочется, пожалуй, каждому человеку, тем более человеку творческой профессии. Но во времена его молодости несмотря на амбиции актеры были готовы на все, лишь бы просто работать в театре. Радовались победам, но не надеялись на мгновенный прорыв, а потому трудились на износ.

«Когда мы приходили в национальный театр, государственный, наш главный режиссер, мой учитель, говорил: „Ребята, вы должны тащить вот эту вот баржу“. Десять спектаклей в месяц — отлично, 20 — очень хорошо, 30 — замечательно! И мы не жаловались», — подчеркнул Сергей Григорьевич.

Отвечать за всю молодежь Мигицко не взялся. Он заявил, что работает на сцене театра имени Ленсовета с очень хорошими молодыми артистами, которых можно сравнить с мэтрам, у которых большие перспективы. Однако эпоха накладывает на каждого свой отпечаток. И в век огромных потоков информации, соцсетей, внезапных взлетов и падений начинающие актеры просто оказываются подобны своему времени.

«Они другие немножко, они не как мы. В этом ничего плохого нет», — заключил Мигицко.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.