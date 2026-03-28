Небольшое нарушение: за какой забор могут оштрафовать владельцев земельных участков

За забор за пределами участка могут оштрафовать на 5 тысяч рублей

Ошибки при установке ограждений могут привести к дополнительным расходам.

Установка забора за границами участка может обернуться штрафом не менее пяти тысяч рублей, а также требованием демонтировать ограждение за свой счет. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

По его словам, нарушение возникает, если забор установлен без учета точных границ участка. В таких случаях речь идет о самовольном захвате земли — как соседней, так и территории общего пользования.

«Придется заплатить штраф — не менее пяти тысяч рублей, освободить землю и демонтировать заборы за свой счет», — отметил Кошелев.

Он уточнил, что подобные ситуации часто происходят, если границы участка не внесены в Единый государственный реестр недвижимости или не были заранее уточнены.

Депутат добавил, что для установки забора важно учитывать тип земли и действующие правила. Так, в садоводческих товариществах (СНТ) запрещены сплошные ограждения, которые перекрывают свет. Разрешены только прозрачные конструкции — например, сетка или штакетник.

При этом на участках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) глухие заборы допускаются, однако их высота обычно не должна превышать 2–2,2 метра. Также необходимо соблюдать расстояние до соседних построек: не менее трех метров до жилого дома и не менее одного метра до хозяйственных объектов.

Кроме того, запрещено устанавливать заборы и ворота, выходящие за границы участка или мешающие проходу и проезду. Калитка, расположенная ближе чем в полутора метрах от дороги, должна открываться внутрь участка.

