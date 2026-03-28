Замкнутый круг тревоги: как быстро снизить уровень стресса

При волнении организм запускает процессы, которые ухудшают состояние, но их можно скорректировать.

Дыхательные практики помогают снизить уровень стресса за счет воздействия на физиологические механизмы тревоги. Об этом изданию Газета.ру рассказала практикующий психолог Елена Пиховкина.

По словам специалиста, при сильном волнении человек начинает дышать чаще, из-за чего снижается уровень углекислого газа в крови. Это может усиливать неприятные симптомы.

«Это усиливает симптомы: головокружение, ощущение нехватки воздуха, ком в горле, онемение пальцев, учащенный пульс. Человек пугается этих проявлений, интерпретируя их как усиление угрозы, и тревожный круг замыкается», — пояснила эксперт.

Психолог отметила, что повлиять на это состояние можно с помощью контролируемого замедленного дыхания. Особенно важен удлиненный выдох, который активирует процессы восстановления в организме.

По ее словам, оптимальным считается ритм около шести дыхательных циклов в минуту — например, вдох на четыре секунды и выдох на шесть. Такой темп помогает стабилизировать состояние и повысить устойчивость к стрессу.

Среди других техник эксперт выделила дыхание с удлиненным выдохом в течение нескольких минут, «квадратное» дыхание и диафрагмальное дыхание с фокусом на движении живота.

При этом специалист подчеркнула, что дыхательные практики эффективны при остром стрессе. Если тревога становится хронической и сопровождается паническими атаками или нарушением сна, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

