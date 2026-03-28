Орбан заявил о превращении Венгрии в полигон для спецслужб Украины

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киеву следует с большим уважением относиться к Будапешту.

Украинские спецслужбы ведут деятельность на территории Венгрии и используют страну как площадку для своих операций. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан.

«Киев превратил Венгрию в полигон для операций секретных служб, украинские шпионы постоянно перемещаются туда-сюда», — заявил Орбан, слова которого приводит портал Origo.

Он также призвал Киев проявлять «больше уважения к Венгрии».

Глава венгерского правительства заявил, что украинские агенты, по его утверждению, свободно контактируют с журналистами, а также взаимодействуют с представителями оппозиционной партии «Тиса».

Ранее Орбан сообщал о возможной утечке данных венгерских чиновников. В частности, речь шла о том, что номер телефона министра иностранных дел Петера Сийярто якобы оказался у украинской разведки и мог использоваться для прослушки. В связи с этим премьер поручил провести расследование и проверить обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX