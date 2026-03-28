Неслучайная оговорка: президент США назвал Ормузский пролив проливом Трампа

Американский лидер многозначительно подчеркнул, что не ошибся.

Президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив своим именем. Выступая на инвестиционном форуме Future Investment Initiative в Майами, он заявил, что для достижения успеха в переговорах с американской стороной Иран должен открыть заблокированную в связи с началом вооруженного конфликта судоходную энергетическую артерию.

«Сейчас мы ведем переговоры, и было бы хорошо достичь результата, но для этого они должны открыть пролив Трампа, я имел в виду Ормузский. Простите меня, мне так жаль, какая ужасная ошибка», — с саркастичной усмешкой сказал глава Белого дома.

Затем американский лидер высказал предположение о реакции прессы, которую он именовал «фейковыми новостями» на его оговорку. Вероятно, журналисты напишут, что сказанное об Ормузском проливе — случайный инцидент. Трамп заранее опроверг эту информацию, заявив, что у него «случайностей почти не бывает».

Накануне стало известно о желании Трампа оставить автограф на долларовых купюрах. Представители Министерства финансов США сообщили, что подпись на американских банкнотах появится впервые. Прежде на них красовались только портреты значимых политических фигур. Казначей Штатов Брэндон Бич назвал автограф Трампа «вполне заслуженным».

При этом еще в начале января сенаторы американского Конгресса предприняли попытку побороться с синдромом главного героя у политиков. Они представили законопроект «О прекращении переименования зданий в угоду тщеславию и эгоизму». Если он будет принят, то действующие президенты не могут называть в свою честь здания и федеральные объекты. Авторы инициативы считают, в частности, что Трамп таким образом пытается создать миф о великом лидере, что выглядит как стремление к авторитаризму.

Ранее, писал 5-tv.ru, ООН создала специальную группу для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Иран перекрыл его после начала американо-израильской военной операции, что привело к резкому росту цен на топливо во всем мире. Накануне Трамп продлил мораторий на удары по иранским энергообъектам на десять дней — в ответ он ждет отмены блокады и продолжения переговоров с исламской республикой.

