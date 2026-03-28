КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана

Сотрудников предприятий, связанных с американскими акционерами, призвали покинуть рабочие места ради собственной безопасности.

Работникам американских промышленных компаний, которые являются союзниками Израиля, лучше как можно скорее покинуть свои посты, чтобы сохранить себе жизнь. Таков ответ Ирана на удары Тель-Авива по промышленным объектам республики. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили, что вскоре последует месть. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства Fars.

«Наши бойцы проводят ответные атаки, поэтому мы предупреждаем всех сотрудников промышленных предприятий региона, у которых есть американские акционеры, а также тяжелую промышленность, союзную сионистскому режиму, немедленно покинуть свои рабочие места, чтобы ваша жизнь не оказалась под угрозой», — сказано в заявлении.

Об опасности КСИР предупредил и людей, чьи дома находятся в радиусе километра от упомянутых объектов. Им посоветовали эвакуироваться, так как возмездие неизбежно. Иранские военные не будут более следовать принципу «око за око», так как он не работает. В ответ на агрессию американо-израильских сил нужно ждать другой реакции.

Как отметили представители КСИР, Вашингтон и Тель-Авив уже не раз испытывали исламскую республику, и последние атаки по инфраструктуре вновь показали миру — Штаты и Израиль «снова начали играть с огнем».

Как сообщили журналисты агентства Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), американские и израильские силы нанесли удар по заводу по производству уранового концентрата в городе Ардакан провинции Йезд. Позже, по данным Fars, был атакован ядерный комплекс «Хондаб» в провинции Маркази, где производилась вода, используемая в научных и промышленных целях.

