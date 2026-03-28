«Включите вспышку»: Марк Эйдельштейн рассказал, что придает ему уверенности в себе

Актер рассказал, что некоторые вещи способны буквально менять его состояние.

Российский актер Марк Эйдельштейн чувствует себя увереннее благодаря одежде. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере драмы «Космос засыпает».

По словам артиста, некоторые вещи способны буквально менять его состояние и добавлять уверенности — особенно если речь идет о ярких и необычных элементах гардероба.

«Я могу сейчас стать уверенным резко. А вы можете включить вспышку? Короче, там прикол в том, смотрите, я вот надел такой свитер, который делает меня уверенным со вспышкой. <…> Смотрите, смотрите, офигенчик светится», — сказал 24-летний артист, отвечая на вопрос корреспондента об уверенности в себе.

Марк Эйдельштейн — один из молодых и востребованных российских актеров, активно снимающийся в кино и сериалах. Артист нередко появляется на светских мероприятиях и премьерах, где привлекает внимание не только ролями, но и своим стилем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын легендарного рэпера Децла Антоний пока не может назвать себя абсолютно уверенным человеком. Однако сомнения в себе не мешают артисту развиваться творчески — уже этим летом он выпустит свой первый сольный альбом. Говоря об ориентирах в творчестве, артист отметил, что старается не создавать себе кумиров, хотя фигура отца для него очень значима.

