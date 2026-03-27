Сборная России по футболу обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Сборная России одержала победу над командой Никарагуа. Товарищеский матч прошел в пятницу в Краснодаре.

Команда Валерия Карпина победила со счетом 3:1. Уже на третьей минуте счет открыл Лечи Садулаев. На 16-й минуте гости сумели ответить — отличился Оскар Асеведо.

В концовке первого тайма за фол последней надежды с поля был удален защитник никарагуанцев Кристиан Рейес. Назначенный пенальти реализовал Константин Тюкавин. Точку в матче поставил Александр Головин, забивший на 83-й минуте.

В последний раз сборная России по футболу проводила товарищеские матчи в ноябре прошлого года. Тогда национальная команда сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила сборной Чили (0:2).

Следующим соперником команды Валерия Карпина станет сборная Мали. Встреча пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

После отстранения российских команд от международных турниров, последовавшего за началом специальной военной операции, отечественные футболисты так и не вернулись на крупные соревнования. Участие сборной ограничивается товарищескими встречами.

