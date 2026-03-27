Актер Сергей Бурунов впервые появится в главной новогодней франшизе «Елки 13». Фильм выйдет в широкий прокат в середине декабря 2026 года. Дистрибьютором картины является «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

«Елки 13» вновь расскажут о судьбах людей, переплетенных с помощью настоящей новогодней магии и волшебства в одной большой истории. В одной из новелл принял участие Сергей Бурунов. По сюжету его герой, своенравный бизнесмен Игорь, под Новый год попадает в настоящий водоворот приключений.

Гадалка накладывает на него проклятие, избавиться от которого можно лишь воссоединившись с дочерью, о существовании которой Игорь давно предпочитает не вспоминать. Дочь бизнесмена сыграла актриса Валентина Ляпина. В итоге герой Бурунова обращается за помощью к экстрасенсу Александру Шепсу. По словам Сергея, его герой в процессе фильма проходит настоящую трансформацию.

«История у „Елок 13“ очень новогодняя, теплая, много в ней нежности, любви. Людям этого не хватает. Я вот не пойму, а почему в предыдущие части „елок“ меня не звали? А нет, лукавлю, звали, но именно такого материала не было! Сценарий впечатлил меня диапазоном и своей историей», — сказал Бурунов.

В работе над картиной также участвовали кинокомпания Bazelevs и кинокомпания Toomuch Production. Режиссерами фильма выступили Жора Крыжовников, ​​Ольга Долматовская и Юрий Коробейников.

