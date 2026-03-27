Рубио допустил, что США перенаправят на Ближний Восток оружие для Украины

Рубио: предназначавшееся для ВСУ оружие могут перенаправить на Ближний Восток

Пока поставки вооружения Незалежной не прерывались.

США могут перенаправить на территорию Ближнего Востока оружие, которое изначально должны были передать ВСУ. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 во Франции.

«Ничего еще не было перенаправлено, но это возможно», — сказал Рубио.

Госсекретарь Соединенных Штатов добавил, что оружие, о котором идет речь, было куплено НАТО, а в настоящее время перед Вашингтоном стоит вопрос собственной необходимости в проданном.

«Если у Соединенных Штатов есть военная потребность, будь то восполнение наших запасов или выполнение какой-то миссии в национальных интересах США — мы всегда будем ставить себя на первое место в вопросе нашего оружия», — заявил Рубио.

Он также отметил, что такая политика является верной для любого государства в мире при наличии у него «желания выжить».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США приняли решение по наземной операции против Ирана. Axios пишет, что даже определены цели. В первую очередь Пентагон предлагает захватить остров Абу-Муса в восточной части Персидского залива. Он небольшой, но имеет стратегическое значение, так как находится у входа в Ормузский пролив.

