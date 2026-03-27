Путин отметил особый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом и преступностью

Президент России Владимир Путин подчеркнул особый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом и преступностью. Это глава государства отметил во время поздравительной речи в честь Дня войск национальной гвардии.

«Отмечу особый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с преступностью в целом, включая ее наиболее опасные проявления — организованные группировки, наркобизнес», — сказал российский лидер.

Путин также сообщил, что за десять лет существования службы более 380 тысяч сотрудников были удостоены государственных наград.

«Это говорит о личном составе Росгвардии. О том, какие сильные и надежные люди и настоящие патриоты России выбирают для себя такую службу», — сказал глава государства.

На мероприятии президент также вручил главе ведомства Виктору Золотову личный штандарт директора Росгвардии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на расширенном заседании коллегии Росгвардии прошло обсуждение итогов работы за прошлый год. Все поставленные перед сотрудниками задачи были выполнены.

