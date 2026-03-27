Суд заочно приговорил обвиняемого в убийстве оператора Политика к 11 годам тюрьмы

Московский суд приговорил Армена Саргсяна к 11 годам колонии строгого режима — он обвиняется в убийстве кинооператора Сергея Политика. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

«Саргсян после совершения преступления скрылся. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело рассмотрено судом в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске», — пишет ведомство.

Сергей Политик был убит вечером 18 октября 2025 года. Все произошло в подъезде дома по улице Сталеваров. Армен Саргсян внезапно вступил в конфликт с кинооператором на бытовой почве, в ходе которого ударил мужчину ножом в грудь. Политика госпитализировали в больницу, но от полученных травм он скончался.

