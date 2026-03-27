Судебный прецедент: соцсети признали виновными в нанесении вреда людям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американская Фемида нанесла сокрушительный удар по технологическим гигантам.

В США суды штатов Нью-Мексико и Калифорния признали социальные сети юридически ответственными за физический и моральный ущерб, причиненный пользователям. Об этом сообщает The Guardian.

В Нью-Мексико присяжные вынесли вердикт против компании Meta*, владеющей Instagram** и Facebook**. Истцы доказали, что корпорация вводила людей в заблуждение относительно мер безопасности, что привело к случаям сексуальной эксплуатации детей.

В ходе разбирательства выяснилось, что руководство знало о рисках, но не внедрило эффективную проверку возраста. В итоге на компанию наложили гражданские штрафы в размере 375 миллионов долларов.

Второй громкий процесс завершился в Лос-Анджелесе, где рассматривался иск девушки против Meta* и Google. Истица утверждала, что площадки намеренно разрабатывались как вызывающие зависимость продукты.

Из-за чрезмерного использования сервисов — до 16 часов в сутки — она столкнулась с депрессией, дисморфией и суицидальными мыслями. Жюри постановило выплатить пострадавшей 6 миллионов долларов компенсации.

Суд установил, что бесконечная прокрутка и алгоритмические рекомендации эксплуатируют нейробиологические механизмы, схожие с работой игровых автоматов.

Подобные вердикты сравнивают с «моментом Big Tobacco» для цифровой индустрии. Ранее такие площадки, как Snapchat и TikTok, предпочитали урегулировать споры в досудебном порядке, чтобы избежать огласки и создания опасных прецедентов.

Однако теперь доказано, что вред заложен в самой архитектуре зданий, а не только в контенте. На фоне этих событий мировое сообщество пересматривает отношение к жестким мерам регулирования, включая опыт Австралии по запрету соцсетей для подростков до 16 лет. Эксперты ожидают волну аналогичных исков по всему миру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признана экстремистской и террористической организацией в РФ.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.