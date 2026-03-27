Счастье в малом: инфлюенсеры призывают к осознанному потреблению

Новое движение за упрощение быта набирает популярность в социальных сетях.

В современном мире растет сообщество блогеров-«достаточнофлюенсеров», которые пропагандируют отказ от лишних покупок ради душевного спокойствия. Об этом сообщает The Guardian.

Одной из ярких представительниц этого направления стала 52-летняя Анна Килпатрик. которая в марте 2026 года поделилась своей историей жизни в условиях осознанного самоограничения.

Женщина сознательно спит на широкой полке в прихожей, чтобы у каждого из ее двоих взрослых детей была отдельная комната, и при этом утверждает, что чувствует себя абсолютно счастливой.

По словам Килпатрик, обладание меньшим количеством вещей дарит человеку истинную свободу и избавляет от тревожности, связанной с беспорядком в доме. В своей книге она подчеркивает, что упрощение жизни ведет к улучшению финансового состояния и учит детей ценить нематериальные радости.

Эксперты и единомышленники движения выделяют несколько ключевых правил для достижения гармонии. Чарли Гилл, создательница контента из Манчестера, активно призывает соседей к взаимовыручке и совместному использованию инструментов вместо покупки новых.

Она убеждена, что такие просьбы укрепляют социальные связи и создают чувство общности. Другой важный аспект касается культуры дарения: вместо дорогих презентов предлагается дарить впечатления или услуги, например, помощь по дому.

Бывший fashion-редактор Мелани Рики рекомендует бороться с привычкой сравнивать себя с другими, ограничивая время в социальных сетях с помощью специальных блокировщиков приложений.

Кроме того, приверженцы философии «достаточности» советуют концепцию «медленного шопинга», когда каждая покупка тщательно обдумывается, а предпочтение отдается подержанным вещам или предметам, созданным своими руками.

Патрик Грант, судья шоу The Great British Sewing Bee, отмечает, что самостоятельное изготовление вещей или их ремонт создают глубокую эмоциональную связь с предметами быта.

Энни Филлипс, занимающаяся апсайклингом, добавила, что использование старой швейной машинки или самостоятельная починка бытовой техники приносят гораздо больше дофамина, чем импульсивные траты в магазинах.

Основная идея «достаточнофлюенсеров» заключается в смещении фокуса с владения имуществом на получение жизненного опыта. Это может быть изучение игры на музыкальных инструментах, прогулки на природе или экстремальные виды спорта.

Сторонники течения уверены, что подобные маленькие радости и внимание к простым вещам, таким как смена сезонов или уютные теплые носки, способны значительно повысить уровень удовлетворенности жизнью в условиях экономического давления.

