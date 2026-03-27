Sony объявила о повышении цен на консоли PlayStation

Изменения начнут действовать с 2 апреля.

Компания Sony объявила о повышении цен на игровые устройства, в том числе консоли PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и портативную систему PlayStation Portal. Из сообщения компании следует, что новые расценки начнут действовать с 2 апреля.

В США стоимость базовой версии PlayStation 5 увеличится до 650 долларов (ранее была 550 долларов), цифровая версия — до 600 долларов вместо 500 долларов, а PlayStation 5 Pro подорожает до 900 долларов с прежних 750 долларов.

В Европе цены составят 650 евро, 600 евро и 900 евро соответственно. Портативное устройство PlayStation Portal будет стоить 250 долларов в США и 250 евро в Европе. В среднем рост цен составит около 18–20%.

В компании объяснили решение продолжающимся давлением в мировой экономике. В Sony отметили, что пересмотр цен оказался необходим после тщательного анализа. Решение принято, чтобы сохранить возможность развивать технологии и предлагать пользователям качественный игровой опыт.

В октябре 2025 года сообщалось о стремлении производителей электроники сокращать комплектацию устройств. Sony отказалась от включения зарядного кабеля в комплект смартфона Xperia 10 VII, и в коробке оставили только сам аппарат и документацию.

