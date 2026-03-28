Страшные последствия? Стоит ли ограничивать детям до пяти лет время у экранов

Daily Mail: детям до пяти лет стоит ограничивать время у экранов до часа в день

В Великобритании подобные запреты могут быть введены на государственном уровне.

В Великобритании родителям официально рекомендовали ограничить время нахождения детей до пяти лет перед экранами устройств одним часом в сутки. Об этом сообщает Daily Mail.

Премьер-министр страны Кир Стармер подчеркнул, что государство намерено активно помогать семьям ориентироваться в мире современных технологий и не оставит их один на один в борьбе за здоровье подрастающего поколения.

Новые правила будут распространяться через специализированные онлайн-платформы и семейные центры по всей стране.

Согласно опубликованному документу, использование гаджетов детьми младше двух лет следует полностью исключить, за исключением совместных интерактивных занятий со взрослыми.

Для возрастной группы от двух до пяти лет устанавливается лимит не более 60 минут в день. Эксперты и педагоги отмечают пугающую тенденцию: многие дети приходят в школу, не обладая базовыми речевыми навыками и не умея даже переворачивать страницы бумажных книг из-за чрезмерного увлечения планшетами.

Особое внимание в руководстве уделяется запрету на просмотр видеороликов в формате социальных сетей и использование игрушек с элементами искусственного интеллекта.

Правительство призывает родителей полностью отказаться от использования любых экранов во время приема пищи и перед сном. Кроме того, взрослым настоятельно советуют следить за собственными цифровыми привычками, так как они подают пример своим детям.

В связи с этим издание запустило опрос среди читателей, чтобы выяснить их отношение к столь радикальным мерам воспитания.

