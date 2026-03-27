МИД России выразил послу Чехии протест из-за атаки на Русский дом

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дипломаты потребовали провести оперативное расследование в Праге.

МИД России выразил протест послу Чехии в Москве Даниэлю Коштовалу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Даниэл Коштовал. Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с нападением на Российский центр науки и культуры в Праге», — говорится в заявлении.

Кроме того, Россия потребовала от Чехии провести оперативное и компетентное расследование, а также найти и наказать виновных.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что нападение на Русский дом в Праге произошло поздно вечером 26 марта. Неизвестные бросили в здание несколько бутылок с зажигательной смесью. Руководитель культурного центра Игорь Гиренко уверяет, что злоумышленники использовали шесть «коктейлей Молотова», но часть из них не сработала. Взорвались именно те бутылки, которые попали внутрь здания. Это помогло избежать более серьезных последствий. Целью злоумышленников были окна библиотеки.

Гиренко предположил, что время нападения было выбрано не случайно, так как на следующий день в центре планировалось заключительное мероприятие дней русской культуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.