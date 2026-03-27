Лидеры отметили высокий уровень диалога между странами.

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Садыром Жапаровым актуальные вопросы сотрудничества. О телефонном разговоре сообщили в Кремле.

В частности, лидеры обменялись мнениями по взаимодействию в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. А также отметили высокий уровень диалога между странами и договорились укреплять отношения в духе сотрудничества и стратегического партнерства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что кризис в отношениях со странами Европы сложился не по вине Москвы. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза РФ.

Глава государства подчеркнул, что безосновательно ссылаться в этом случае на конфликт на Украине. По его словам, именно прежняя администрация США и несколько ведущих стран Европы поддержали госпереворот в Незалежной, что привело к кризису в странах Старого света и запустило целую цепочку трагических событий.

