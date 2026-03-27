«Не надо ее испепелять»: Шаляпин о скандале с квартирой Долиной

Шаляпин: Ларису Долину не нужно испепелять за скандал с квартирой в Хамовниках

Шоумен признается, что относится к певице с уважением, но без любви.

Народную артистку России Ларису Долину не нужно «испепелять» за скандал с квартирой в Хамовниках. Такое мнение выразил певец Прохор Шаляпин в беседе с журналистом Суреном Каграмановым в эфире проекта «Сорян, это подкаст».

«С этой квартирой жуткая история, все мы понимаем, так нельзя, но испепелять ее, уничтожать тоже, я считаю, не надо. Она достаточно заплатила, я имею в виду поркой публичной, да, то есть кто только не проехался по ней», — сказал шоумен.

По словам Шаляпина, хорошо, что Верховный суд в России решил ситуацию в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье и общественного мнения.

Сам артист признается, что относится к Долиной с уважением, но без любви. Артистка всего добилась сама, и у нее прекрасные вокальные данные. Однако поведение Долиной нравится не всем. По мнению Прохора, причина токсичности артистки может быть в том, что она просто несчастный человек.

В 2024 году Долина под влиянием телефонных мошенников продала свою квартиру в центре Москвы адвокату Полине Лурье. Сумма сделки составила 112 миллионов рублей. Длившийся больше года судебный процесс завершился тем, что право собственности на недвижимость осталось за Лурье.

Артистка съехала из квартиры в январе 2026 года. Сейчас она живет в съемном жилье. Певица также подала в суд на пособников мошенников, замешанных в афере, и требует взыскать с них 176 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэп-исполнитель Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, выразил поддержку Ларисе Долиной. По словам артиста, певица не заслуживает такого негативного отношения со стороны общественности.

