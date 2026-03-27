«Сочиняет неплохие вещи»: Маликов оценил возможности искусственного интеллекта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Артист обращался к нейросетям за советами по снижению уровня сахара и подбору диеты.

Народный артист России Дмитрий Маликов положительно оценил развитие искусственного интеллекта (ИИ) и признался, что сам активно использует нейросети. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентами 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

По словам артиста, современные технологии уже способны не только помогать в бытовых и медицинских вопросах, но и демонстрируют творческие возможности. Маликов отметил, что ИИ заметно прогрессирует и иногда предлагает полезные рекомендации, в том числе по вопросам здоровья и питания.

Артист добавил, что обращался к нейросетям за советами по снижению уровня сахара и подбору диеты и получил грамотные ответы, основанные на обобщении медицинских данных.

«Искусственный интеллект иногда дает хорошие советы по здоровью. Он очень совершенствуется. <…> Меня интересовала инсулинорезистентность, какую диету нужно, чтобы сахара поменьше, ИИ, правильный ИИ, он же собирает со всех врачей грамотную информацию, и он дает очень правильные, мудрые советы. С годами сладкое нужно как-то регулировать», — сказал Маликов.

При этом певец подчеркнул, что, несмотря на стремительное развитие технологий, важно сохранить человеческое начало в творчестве, хотя определенные вызовы становятся все очевиднее.

«Я не знаю, заменит (человека — Прим. ред.) он или нет, но он семимильными шагами идет. И он неплохие вещи сочиняет, правда. Я надеюсь, что все-таки человеческое останется, но проблемы есть», — заключил артист.

Ранее, как писал 5-tv.ru, свою позицию по поводу нейросетей высказывал и заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Он предположил, что, несмотря на развитие технологий, интерес к более «живой» и несовершенной музыке со временем может вернуться.

