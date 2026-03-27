Кровь не водица: звезды на фиолетовой дорожке IV церемонии награждения лауреатов «Премии МХТ»
Ощущение дома в стенах Художественного театра — первый признак, что ты там уже не гость. Хабенский назвал себя и всех мхатовцев людьми «одной крови».
Есть легенда, что дом МХТ от чужаков оберегают именно стены. Точнее, висящие на них портреты. Мол, эти «лица в рамочках» когда-то же тоже бегали по кулуарам, учились и учили в этом театре, поэтому не пустят на порог «не того» человека даже после своей смерти. Жертвуя собой, мы проверили так и это… Но обо всем по порядку!
Впервые церемония награждения лауреатов Премии Художественного театра прошла без «папы» — ректора Игоря Золотовицкого! Но никто не признал утрату, потому что из МХТ он никогда не уходил. Так что мхатовское веселье кипело без пауз и траурных минут.
«Да, ты гений… Настоящий гений!» — можно было подслушать такие фразочки на лавочках! И вовсе не от мэтров, а от молоденьких студентов в адрес друг друга.
В праздник IV премии знаменитое зеленое фойе на втором этаже театра будто растянулось от шума. Бились бокалы, выплескивалось розовое шампанское, журчал хохот разных поколений, ведь на welcome собрались студенты, педагоги и знаменитые выпускники… Но весь этот звук театрального праздника был очень приятен и вызывал только радость. По крайней мере, у всех, кто дожил до конца точно! Вопрос! Можно ли считать, что у нас теперь тоже один состав крови с Хабенским?
Что за жидкость в бокале у балерины Аллы Сигаловой, почему Хабенскому тяжело, как Александра Ребенок влияет на мужчин, с кем на премии появилась Екатерина Шпица — подробнее смотри в фоторепортаже 5-tv.ru.
Сигалова и ее копия в молодости! Алла Михайловна ни на шаг за вечер не отошла от доченьки — любимой и единственной Анны Политковской. Они редко вместе в свете, бережет ее от интриг. Но стены МХТ, пожалуй, единственное место, где хореограф может себе позволить не защищаться. Не часто ведь увидишь Сигалову в порыве любви, кругу друзей и с фужером, внутри которого Cognac… Упс!
Missis Крис была немного растерянной. Глаза бегали по сторонам, жесты были резкими. И, конечно, коронный побег от журналистов выдался на славу! Ладно, давайте признаем — мы сами уже втянулись в эту игру Кристины Бабушкиной, и нам даже нравится давать ей попытки ускользнуть!
Вот это сюрприз от Екатерины Шпицы. Актриса удивила не только животом, но и милотой. Что ж, тут, конечно, дань гормонам. Потому что Шпица не часто балует нас улыбками, а тут прям задарила. Здоровья малышу и гармонии в сердце. Кстати, Екатерина рассказала, что ходит к психологу и работает во всю над своей головой, чтобы чувствовать в этот период себя на все сто.
Светлана Колпакова всегда любимая, даже если ранимая и неговорливая. Актриса скрылась в кулуарах уже родного МХТ сразу после вспышки пары фотокамер. И что тут… Сердцу не прикажешь, и любить журналистов не заставишь…
Светлана Бондарчук с мужем Сергеем, но уже другой фамилии… Супруги слегка опоздали из-за диких пробок, и почти мгновенно с дорожки их украли. Куда же? Они растворились в интеллектуальной беседе с другой не менее известной и счастливой мхатовской парой — Хотиненко!
Супруги Петровы — это про стиль. Любая вечеринка не так уже шикарна, если они не стали на ней украшением. Виктория медленно, но верно вливается в актерский круг, а Александр просто рад и не отходит от жены ни на шаг. Все уже шепчутся, что Вика — колдунья и на артиста действует приворот… Ну это так, на раздумье вам…
Как сказал сам Хабенский, он теряет голову от того, что МХТ переполнен красивыми женщинами. И актриса Александра Ребенок одна из них. Посмотрите, она же просто блещет силой любви и страсти, а жизнь кипит в ней даже во время скучных «фотошотов»!
Еще одна из красавиц МХТ — Маруся Фомина. Правда, за последнее время по актрисе слишком ударила любовь к белому — голова, брови, тон лица… Может, готовится к новой роли? Но изменения, как говорится, налицо!
Константин Хабенский слишком много сейчас несет на себе. Он, как старший сын, который остался без отца. Вынужден сделать свои плечи такими широкими, какими они не были еще никогда! И мы от всего сердца желаем ему только сил и удачи.
Актриса Ольга Сутулова уже тоже часть большой семьи в театре и одной со всеми крови, как говорит Хабенский. На вечере она не держалась в какой-то конкретной компании, вся толпа на фуршете премии — ее близкие «любови»!
