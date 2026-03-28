«Будем рады мальчику»: Юлия Ковальчук о третьем ребенке в семье

Звезда уже 13 лет в браке с певцом Алексеем Чумаковым. Они воспитывают двух девочек, но не против мальчика.

Певица Юлия Ковальчук будет рада, если у них с супругом Алексеем Чумаковым появится третий ребенок. Об этом звезда рассказала на концерте «Звезды Дорожного радио» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Я всегда говорила и говорю, что как Бог даст, конечно же. Если он когда-нибудь решится в нашу женскую компашку <…> Бог решит нас порадовать мальчиком, конечно, мы с огромным удовольствием будем рады. Я в первую очередь», — сказала Юлия.

Певица считает, что дети появляются в нужное время, в нужном месте и у нужных людей. Торопить такие события, по мнению артистки, точно не стоит.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. В браке у пары родились две дочери — Амелия и Алисия.

