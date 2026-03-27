«Вгоняют канюли в живот»: Анита Цой про похудение

Народная артистка РФ Анита Цой для похудения прибегает к помощи косметологов. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

Звезда вынуждена вести непрерывную борьбу с лишним весом, поэтому уже выработала действенную стратегию. Цой отметила, что специальные инъекции помогают ей похудеть — она уже сбросила десять килограммов перед шоу в Кремле.

«Хожу к одному мастеру, который подкалывает мне. Мы десять (килограммов — Прим. ред.) уже сбросили до моего концерта, и сейчас я продолжаю дальше. Не знаю, как называются эти вещества: такие большие канюли вгоняют в живот», — говорит певица.

Звезда не собирается останавливаться на достигнутом и намерена продолжать свой путь к фигуре мечты и дальше. При этом Цой понимает: когда вес уходит быстро, лицо сразу «проседает», и надо дать ему время «встать на место».

