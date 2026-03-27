Одного из избивших журналиста «Известий» арестовали на два месяца

Нападение на корреспондента произошло, когда он проводил расследование о возможной незаконной продаже «красивых» автомобильных номеров.

Руководителя компании Павла Погосяна, чьи сотрудники подозреваются в нападении на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

По данным следствия, нападение произошло 25 марта, когда журналист проводил расследование о возможной незаконной продаже «красивых» автомобильных номеров. Он пришел в офис компании под видом клиента, однако сотрудники заподозрили, что он выполняет задание, и применили силу. У Полторанина отобрали телефон, пытались удалить с него записи и нанесли мужчине черепно-мозговую травму.

Адвокат Максим Блинов до этого отмечал, что фигурантам дела может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Пострадавший также сообщил, что ему угрожали физической расправой.

В рамках расследования задержали предполагаемых соучастников — Артура Давыдова и Александра Фомина, ранее судимых. Однако, по версии следствия, именно арестованный Погосян организовал схему нелегального бизнеса: участники находили автомобили с редкими регистрационными знаками, перепродавали номера по завышенной стоимости, а сами машины оставляли на стоянке. Поиск клиентов проводили в интернете.

После инцидента правоохранители провели допросы, а затем состоялась очная ставка между потерпевшим и подозреваемыми. Один из фигурантов принес журналисту извинения.

Известно, что дело находится на контроле главы Следственного комитета. В ближайшее время задержанным планируется предъявить официальные обвинения и определить окончательную меру пресечения.

Алексей Полторанин — военный корреспондент, награжденный государственными наградами — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За храбрость». Ранее он работал в зоне боевых действий и получил ранения при обстреле Донецка в 2023 году.

