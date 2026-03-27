Мошенники под видом звонка из «Электросетей» обманули пенсионерку на миллион рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ее убедили в попытке аферистов перевести деньги лицу, находящемуся в розыске на территории РФ за участие в террористической деятельности.

В Королеве полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки более одного миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в канале в мессенджере MAX.

Пенсионерке позвонила якобы сотрудница «Электросетей» и сообщила, что дом переводят на новую линию и необходимо продиктовать свой сотовый номер. Затем на телефон пенсионерки позвонили неизвестные мужчины, которые представились советником военной прокуратуры и финансовым аналитиком.

Злоумышленники убедили женщину, что ее личный кабинет «Госуслуг» взломан и мошенники пытались перевести с ее счета деньги человеку, который находится в розыске на территории РФ за участие в террористической деятельности. По их указанию женщина должна была снять деньги со счета.

По информации ведомства, женщина сняла свои сбережения, упаковала их в коробки и передала курьерам. После выполнения инструкции женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий <…> задержали молодого человека. Со слов мужчины, он в сети интернет нашел работу курьером и в его обязанности входило забирать денежные средства у граждан, а затем переводить деньги на криптокошелек, указанный куратором», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители продолжают работу по установлению соучастников преступления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.