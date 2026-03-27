В Британии женщина похудела на 57 килограммов и ее начали травить

Радикальная трансформация вдохновила людей, но также вызвала волну недоверия и обвинений.

В Великобритании 19-летняя Найя Хан смогла сбросить 57 килограммов за три года, полностью изменив образ жизни.

После того, как девушка рассказала о своем пути в интернете, она столкнулась с недоверием и обвинениями в использовании препаратов для похудения. Об этом пишет издание Need To Know.

Найя призналась, что проблемы с весом у нее начались еще в детстве. Избыточная масса тела становилась причиной насмешек в школе, стресс приводил к перееданию. В какой-то момент вес девушки достиг 149 килограммов.

Перелом произошел в 2023 году, когда девушка решила кардинально изменить свою жизнь. Она пересмотрела питание: сократила порции, отказалась от постоянных перекусов и сделала выбор в пользу более полезных продуктов. Параллельно с этим Найя начала активно тренироваться, сочетая силовые упражнения с кардионагрузками.

Когда девушка стала делиться результатами в интернете, реакция оказалась неоднозначной. Многие пользователи усомнились в честности ее истории и начали обвинять в использовании уколов для похудения.

«Мне столько писали, что я вру и просто делаю инъекции, хотя я сказала ясно, что ничего подобного не было», — отметила Хан.

Несмотря на скепсис, девушка продолжила открыто рассказывать о своем пути и даже предоставляла фотодоказательства трансформации. Однако это не остановило поток сомнений со стороны части аудитории.

Сегодня Найя весит около 86 килограммов и сосредоточена на том, чтобы улучшить физическую форму и нарастить мышечную массу.

Она подчеркивает, что не прибегала к быстрым способам похудения, несмотря на их популярность. По ее словам, сейчас существует множество решений, обещающих мгновенный результат, однако она считает, что гораздо правильнее добиваться изменений постепенно и без обмана.

«Сейчас столько быстрых способов похудеть вроде инъекций, которые, если верить рекламе, делают тебя стройнее. Но зачем жульничать, когда можно все сделать правильно? Всегда лучше начинать постепенно — я делала именно так», — отметила Хан.

