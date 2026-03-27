Бездомному выплатят крупную компенсацию за ошибочное помещение в психбольницу

Бездомный получит 975 тысяч долларов за ошибочное лечение в психбольнице

Врачи оценивали его заявления о невиновности как «бред».

В США бездомный мужчина добился крупной компенсации после того, как по ошибке оказался в тюрьме и психиатрической клинике. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Речь идет о 54-летнем мужчине, которого полицейские задержали, когда он спал на улице. Правоохранители приняли его за другого человека. Несмотря на то, что задержанный неоднократно пытался объяснить, что произошла ошибка, его слова проигнорировали.

Сначала мужчину отправили в следственный изолятор, где он провел около четырех месяцев. Позже его перевели в психиатрическое учреждение — причиной стало то, что он якобы страдал шизофренией. В итоге в стационаре он провел более двух лет.

Медики не поверили рассказам о том, что арест был ошибочным. Врачи расценили его заявления о невиновности как «бред» и назначили принудительное лечение, включая прием седативных препаратов.

После освобождения мужчина обратился в суд с иском к властям. Разбирательство длилось несколько лет. В итоге суд обязал город выплатить пострадавшему компенсацию в размере 975 тысяч долларов.

Кроме того, рассматривается возможность дополнительной выплаты — еще 200 тысяч долларов могут быть назначены от властей штата.

