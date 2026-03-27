Актрису Фанни Ардан допрашивали пять часов на родине из-за любви к России

Несмотря на давление, французская артистка остается предана русской культуре.

После визита в Москву французскую актрису Фанни Ардан допрашивали пять часов. Как заявил народный артист России Владимир Машков корреспонденту 5-tv.ru на вручение специальной премии «Золотая маска», на родине звезду пытали вопросами о том, зачем она ездила в нашу страну.

Как отметил Машков, актриса была внутренне возмущена таким отношением, но осталась непреклонной. Она прямо заявляла, что никакое давление не заставит ее отказаться от своих чувств.

«Она всегда говорила, что ничто в ее жизни не заставит отменить свою любовь к нашей России. Она предана нашей литературе, нашему искусству. И здесь, в России, у нее миллионы друзей», — отметил артист.

Машков и Ардан знакомы уже 15 лет — они вместе снимались в фильме «Распутин». Владимир сам проводил для нее экскурсию по Санкт-Петербургу, который актриса обожает и считает своим источником вдохновения. В прошлом году Фанни привезла в театр «Современник» моноспектакль «Жажда страсти». Премьера прошла с триумфом.

Владимир Машков также отметил, что французская коллега остается для него безусловным эталоном женственности. Сегодня, в Международный день театра, преданность Фанни Ардан русской культуре отметят официально. В рамках 32-го сезона премии «Золотая маска» ей присудят специальную награду за выдающийся вклад в развитие театрального искусства России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что русская литература оказала значительное влияние на формирование Фанни Ардан как личности. Актриса с 15 лет начала читать произведения Достоевского, Толстого и Чехова, что помогло ей увидеть мир по-новому.

