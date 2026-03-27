Фото, видео: www.globallookpress.com/Mihir Melwani; 5-tv.ru

Свидетельства этих преступлений будут переданы в международные инстанции.

Киевский режим использует медиков для пыток военнопленных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра «Россия сегодня».

«Системное использование медицинского персонала для пыток военнопленных. Каждый изувеченный укронацистами, вот этими самыми докторами смерти, российский солдат — свидетель правды, которую мы обязательно донесем до всего мира», — сказала Захарова.

Дипломат уточнила, что все свидетельства о таких преступлениях собраны в одном докладе. Этот документ будет передан в национальные правоохранительные органы и международные инстанции как часть доказательной базы совершенного.

Представитель министерства также отметила, что это не первое системное преступление киевского режима. МИД России постоянно обращает на них внимание мировой общественности. Уже были опубликованы доклады о гонениях на каноническую украинскую православную церковь, а также о нарушениях прав человека.

